Top 92 Songs Of 2017

92 Cardi B BODAK YELLOW

91 Bruno Mars VERSACE ON THE FLOOR

90 Maroon 5/Kendrick Lamar DON’T WANNA KNOW

89 Martin Garrix/Dua Lipa SCARED TO BE LONELY

88 Macklemore/Kesha GOOD OLD DAYS

87 Hailee Steinfeld/Floida Georgia Line/Watt LET ME GO

86 Ariana Grande/Nicki Minaj SIDE TO SIDE

85 Blackbear DO RE MI

84 NF LET YOU DOWN

83 G-Eazy/Bebe Rexha ME MYSELF & I

82 Drake FAKE LOVE

81 Daya SIT STILL, LOOK PRETTY

80 Bebe Rexha/Florida Georgia Line MEANT TO BE

79 Shawn Mendes MERCY

78 Drake/Rihanna TOO GOOD

77 Chainsmokers HONEST

76 AJR WEAK

75 Mike Posner I TOOK A PILL IN IBIZA

74 Sia/Sean Paul CHEAP THRILLS

73 Hailee Steinfeld MOST GIRLS

72 The Weeknd/Daft Punk STARBOY

71 Louis Tomlinson/Bebe Rexha BACK TO YOU

70 Bruno Mars 24k MAGIC

69 Major Lazer/Travis Scott KNOW NO BETTER

68 Lauv I LIKE ME BETTER

67 Niall Horan TOO MUCH TO ASK

66 Marian Hill DOWN

65 Chainsmokers/Halsey CLOSER

64 Flo Rida/99 Percent CAKE

63 Zayn/Taylor Swift I DON’T WANNA LIVE FOREVER

62 Charlie Puth HOW LONG

61 Post Malone/Quavo CONGRAUTLATIONS

60 Miley Cyrus MALIBU

59 Macklemore/Skylar Grey GLORIOUS

58 Lady Gaga THE CURE

57 Khalid LOCATION

56 Khalid YOUNG, DUMB & BROKE

55 Drake PASSIONFRUIT

54 Kyle/Lil Yachty iSPY

53 Rihanna LOVE ON THE BRAIN

52 J. Balvin/Willy William/Beyonce MI GENTE

51 Kendrick Lamar HUMBLE

50 David Guetta/Justin Bieber 2U

49 Justin Bieber/Bloodpop FRIENDS

48 Linkin Park/Kiiara HEAVY

47 Taylor Swift READY FOR IT

46 Selena Gomez BAD LIAR

45 Sam Hunt BODY LIKE A BACK ROAD

44 Katy Perry CHAINED TO THE RHYTHM

43 Maroon 5/Future COLD

42 Calvin Harris/Frank Ocean/Migos SLIDE

41 Harry Styles SIGN OF THE TIMES

40 Calvin Harris/Pharrell/Katy Perry/Big Sean FEELS

39 Post Malone/21 Savage ROCKSTAR

38 Ed Sheeran PERFECT

37 The Weeknd/Daft Punk I FEEL IT COMING

36 Childish Gambino REDBONE

35 Jason Derulo/Nicki Minaj/Ty Dolla $ign SWALLA

34 Max/Gnash LIGHTS DOWN LOW

33 Camila Cabello/Young Thug HAVANA

32 Dua Lipa NEW RULES

31 Imagine Dragons THUNDER

30 Ed Sheeran SHAPE OF YOU

29 Taylor Swift LOOK WHAT YOU MADE ME DO

28 Sam Smith TOO GOOD AT GOODBYES

27 Chainsmokers PARIS

26 Pink WHAT ABOUT US

25 Clean Bandit/Anne-Marie/Sean Paul ROCKABYE

24 Ed Sheeran CASTLE ON THE HILL

23 Demi Lovato SORRY NOT SORRY

22 Chainsmokers/Coldplay SOMETHING JUST LIKE THIS

21 Halsey BAD AT LOVE

20 DJ Khaled/Rihanna/Bryson Tiller WILD THOUGHTS

19 Bruno Mars THAT’S WHAT I LIKE

18 Portugal. The Man FEEL IT STILL

17 Cheat Codes/Demi Lovato NO PROMISES

16 Maroon 5/SZA WHAT LOVERS DO

15 Kesha PRAYING

14 James Arthur SAY YOU WON’T LET GO

13 Luis Fonsi/Daddy Yankee/Justin Bieber DESPACITO

12 DJ Khaled/Justin Bieber/Quavo/Lil Wayne/Chance The Rapper I’M THE ONE

11 Charlie Puth ATTENTION

10 Shawn Mendes THERE’S NOTHING HOLDING ME BACK

9 Logic/Alessia Cara/Khalid 1-800-273-8255

8 Halsey NOW OR NEVER

7 French Montana/Swae Lee UNFORGETTABLE

6 Liam Payne/Quavo STRIP THAT DOWN

5 Kygo/Selena Gomez IT AIN’T ME

4 Imagine Dragons BELIEVER

3 Niall Horan SLOW HANDS

2 Zedd/Alessia Cara STAY