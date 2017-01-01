Here Are The Top 92 Songs of 2016

Miss the countdown?  The Top 92 Songs of 2016… Here, they are!

92 BLOW YOUR MIND DUA LIPA
91 BETTER MEGHAN TRAINOR/YO GOTTI
90 BAD THINGS MGK/CAMILA CABELLO
89 LOVE ME NOW JOHN LEGEND
88 MERCY SHAWN MENDES
87 GIRLS LIKE TINIE TEMPAH/ZARA LARSSON
86 AIN’T MY FAULT ZARA LARSSON/LIL YACHTY
85 FOCUS ARIANA GRANDE
84 BANG MY HEAD DAVID GUETTA/SIA
83 LOVE ON THE BRAIN RIHANNA
82 NO BROKEN HEARTS BEBE REXHA/NICKI MINAJ
81 PERFECT ILLUSION LADY GAGA
80 BROCCOLI D.R.A.M./LIL YACHTY
79 FADE KANYE WEST
78 BRAND NEW BEN RECTOR
77 TEAM IGGY AZALEA
76 RISE KATY PERRY
75 MAKE ME LIKE YOU GWEN STEFANI
74 GREENLIGHT PITBULL/FLO RIDA/LUNCHMONEY LEWIS
73 MESSIN’ AROUND PITBULL/ENRIQUE IGLESIAS
72 THAT’S MY GIRL FIFTH HARMONY
71 FOR FREE DJ KHALED/DRAKE
70 SUCKER FOR PAIN LIL WAYNE/WIZ KHALIFA/IMAGINE DRAGONS…
69 CAPSIZE FRENSHIP/EMILY WARREN
68 IN THE NAME OF LOVE MARTIN GARRIX/BEBE REXHA
67 THIS TOWN NIALL HORAN
66 PANDA DESIIGNER
65 GET UGLY JASON DERULO
64 IF IT AIN’T LOVE JASON DERULO
63 MAKE ME BRITNEY SPEARS/G-EAZY
62 COMPANY JUSTIN BIEBER
61 YOU DON’T OWN ME GRACE/G-EAZY
60 MAMA SAID LUKAS GRAHAM
59 MY WAY CALVIN HARRIS
58 LUV TORY LANEZ
57 ALL TIME LOW JON BELLION
56 TOOTHBRUSH DNCE
55 KILL EM WITH KINDNESS SELENA GOMEZ
54 DON’T WANNA KNOW MAROON 5/KENDRICK LAMAR
53 YOUTH TROYE SIVAN
52 THIS GIRL KUNGS/COOKIN ON 3 BURNERS
51 HYMN FOR THE WEEKEND COLDPLAY/BEYONCE
50 THE GREATEST SIA/KENDRICK LAMAR
49 ALL IN MY HEAD (FLEX) FIFTH HARMONY
48 UNSTEADY X-AMBASSADORS
47 ME TOO MEGHAN TRAINOR
46 24K MAGIC BRUNO MARS
45 LOST BOY RUTH B
44 DON’T MIND KENT JONES
43 NEEDED ME RIHANNA
42 SUGAR ROBIN SCHULZ/FRANCESCO YATES
41 SIDE TO SIDE ARIANA GRANDE/NICKI MINAJ
40 SCARS TO YOUR BEAUTIFUL ALESSIA CARA
39 WILD THINGS ALESSIA CARA
38 NO MEGHAN TRAINOR
37 TOO GOOD DRAKE/RIHANNA
36 STARVING HAILEE STEINFELD/ZEDD
35 MIDDLE DJ SNAKE/BIPOLAR SUNSHINE
34 WORK RIHANNA
33 STARBOY THE WEEKND
32 HOTLINE BLING DRAKE
31 WE DON’T TALK ANYMORE CHARLIE PUTH/SELENA GOMEZ
30 INTO YOU ARIANA GRANDE
29 ONE CALL AWAY CHARLIE PUTH
28 NEVER BE LIKE YOU FLUME/KAI
27 I HATE U, I LOVE U GNASH/OLIVIA O’BRIEN
26 CLOSE NICK JONAS
25 LET IT GO JAMES BAY
24 JUST LIKE FIRE PINK
23 GOLD KIIARA
22 HEATHENS TWENTY ONE PILOTS
21 LET ME LOVE YOU DJ SNAKE/JUSTIN BIEBER
20 NEVER FORGET YOU ZARA LARRSON/MNEK
19 SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) ADELE
18 COLD WATER MAJOR LAZER/JUSTIN BIEBER/MO
17 HANDS TO MYSELF SELENA GOMEZ
16 TREAT YOU BETTER SHAWN MENDES
15 7 YEARS LUKAS GRAHAM
14 DANGEROUS WOMAN ARIANA GRANDE
13 CLOSER CHAINSMOKERS/HALSEY
12 ME MYSELF & I G-EAZY/BEBE REXHA
11 RIDE TWENTY ONE PILOTS
10 WORK FROM HOME FIFTH HARMONY/TY DOLLA SIGN
9 CAN’T STOP THE FEELING JUSTIN TIMBERLAKE
8 PILLOWTALK ZAYN
7 CAKE BY THE OCEAN DNCE
6 THIS IS WHAT YOU CAME FOR CALVIN HARRIS/RIHANNA
5 ONE DANCE DRAKE/WIZ KID/KYLA
4 MY HOUSE FLO RIDA
3 CHEAP THRILLS SIA/SEAN PAUL
2 I TOOK A PILL IN IBIZA MIKE POSNER
1 DON’T LET ME DOWN CHAINSMOKERS/DAYA
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