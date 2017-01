Here Are The Top 92 Songs of 2016

92 BLOW YOUR MIND DUA LIPA

91 BETTER MEGHAN TRAINOR/YO GOTTI

90 BAD THINGS MGK/CAMILA CABELLO

89 LOVE ME NOW JOHN LEGEND

88 MERCY SHAWN MENDES

87 GIRLS LIKE TINIE TEMPAH/ZARA LARSSON

86 AIN’T MY FAULT ZARA LARSSON/LIL YACHTY

85 FOCUS ARIANA GRANDE

84 BANG MY HEAD DAVID GUETTA/SIA

83 LOVE ON THE BRAIN RIHANNA

82 NO BROKEN HEARTS BEBE REXHA/NICKI MINAJ

81 PERFECT ILLUSION LADY GAGA

80 BROCCOLI D.R.A.M./LIL YACHTY

79 FADE KANYE WEST

78 BRAND NEW BEN RECTOR

77 TEAM IGGY AZALEA

76 RISE KATY PERRY

75 MAKE ME LIKE YOU GWEN STEFANI

74 GREENLIGHT PITBULL/FLO RIDA/LUNCHMONEY LEWIS

73 MESSIN’ AROUND PITBULL/ENRIQUE IGLESIAS

72 THAT’S MY GIRL FIFTH HARMONY

71 FOR FREE DJ KHALED/DRAKE

70 SUCKER FOR PAIN LIL WAYNE/WIZ KHALIFA/IMAGINE DRAGONS…

69 CAPSIZE FRENSHIP/EMILY WARREN

68 IN THE NAME OF LOVE MARTIN GARRIX/BEBE REXHA

67 THIS TOWN NIALL HORAN

66 PANDA DESIIGNER

65 GET UGLY JASON DERULO

64 IF IT AIN’T LOVE JASON DERULO

63 MAKE ME BRITNEY SPEARS/G-EAZY

62 COMPANY JUSTIN BIEBER

61 YOU DON’T OWN ME GRACE/G-EAZY

60 MAMA SAID LUKAS GRAHAM

59 MY WAY CALVIN HARRIS

58 LUV TORY LANEZ

57 ALL TIME LOW JON BELLION

56 TOOTHBRUSH DNCE

55 KILL EM WITH KINDNESS SELENA GOMEZ

54 DON’T WANNA KNOW MAROON 5/KENDRICK LAMAR

53 YOUTH TROYE SIVAN

52 THIS GIRL KUNGS/COOKIN ON 3 BURNERS

51 HYMN FOR THE WEEKEND COLDPLAY/BEYONCE

50 THE GREATEST SIA/KENDRICK LAMAR

49 ALL IN MY HEAD (FLEX) FIFTH HARMONY

48 UNSTEADY X-AMBASSADORS

47 ME TOO MEGHAN TRAINOR

46 24K MAGIC BRUNO MARS

45 LOST BOY RUTH B

44 DON’T MIND KENT JONES

43 NEEDED ME RIHANNA

42 SUGAR ROBIN SCHULZ/FRANCESCO YATES

41 SIDE TO SIDE ARIANA GRANDE/NICKI MINAJ

40 SCARS TO YOUR BEAUTIFUL ALESSIA CARA

39 WILD THINGS ALESSIA CARA

38 NO MEGHAN TRAINOR

37 TOO GOOD DRAKE/RIHANNA

36 STARVING HAILEE STEINFELD/ZEDD

35 MIDDLE DJ SNAKE/BIPOLAR SUNSHINE

34 WORK RIHANNA

33 STARBOY THE WEEKND

32 HOTLINE BLING DRAKE

31 WE DON’T TALK ANYMORE CHARLIE PUTH/SELENA GOMEZ

30 INTO YOU ARIANA GRANDE

29 ONE CALL AWAY CHARLIE PUTH

28 NEVER BE LIKE YOU FLUME/KAI

27 I HATE U, I LOVE U GNASH/OLIVIA O’BRIEN

26 CLOSE NICK JONAS

25 LET IT GO JAMES BAY

24 JUST LIKE FIRE PINK

23 GOLD KIIARA

22 HEATHENS TWENTY ONE PILOTS

21 LET ME LOVE YOU DJ SNAKE/JUSTIN BIEBER

20 NEVER FORGET YOU ZARA LARRSON/MNEK

19 SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) ADELE

18 COLD WATER MAJOR LAZER/JUSTIN BIEBER/MO

17 HANDS TO MYSELF SELENA GOMEZ

16 TREAT YOU BETTER SHAWN MENDES

15 7 YEARS LUKAS GRAHAM

14 DANGEROUS WOMAN ARIANA GRANDE

13 CLOSER CHAINSMOKERS/HALSEY

12 ME MYSELF & I G-EAZY/BEBE REXHA

11 RIDE TWENTY ONE PILOTS

10 WORK FROM HOME FIFTH HARMONY/TY DOLLA SIGN

9 CAN’T STOP THE FEELING JUSTIN TIMBERLAKE

8 PILLOWTALK ZAYN

7 CAKE BY THE OCEAN DNCE

6 THIS IS WHAT YOU CAME FOR CALVIN HARRIS/RIHANNA

5 ONE DANCE DRAKE/WIZ KID/KYLA

4 MY HOUSE FLO RIDA

3 CHEAP THRILLS SIA/SEAN PAUL

2 I TOOK A PILL IN IBIZA MIKE POSNER