Here Are The Top 92 Songs of 2016

Miss the countdown? The Top 92 Songs of 2016… Here, they are!
|92
|BLOW YOUR MIND
|DUA LIPA
|91
|BETTER
|MEGHAN TRAINOR/YO GOTTI
|90
|BAD THINGS
|MGK/CAMILA CABELLO
|89
|LOVE ME NOW
|JOHN LEGEND
|88
|MERCY
|SHAWN MENDES
|87
|GIRLS LIKE
|TINIE TEMPAH/ZARA LARSSON
|86
|AIN’T MY FAULT
|ZARA LARSSON/LIL YACHTY
|85
|FOCUS
|ARIANA GRANDE
|84
|BANG MY HEAD
|DAVID GUETTA/SIA
|83
|LOVE ON THE BRAIN
|RIHANNA
|82
|NO BROKEN HEARTS
|BEBE REXHA/NICKI MINAJ
|81
|PERFECT ILLUSION
|LADY GAGA
|80
|BROCCOLI
|D.R.A.M./LIL YACHTY
|79
|FADE
|KANYE WEST
|78
|BRAND NEW
|BEN RECTOR
|77
|TEAM
|IGGY AZALEA
|76
|RISE
|KATY PERRY
|75
|MAKE ME LIKE YOU
|GWEN STEFANI
|74
|GREENLIGHT
|PITBULL/FLO RIDA/LUNCHMONEY LEWIS
|73
|MESSIN’ AROUND
|PITBULL/ENRIQUE IGLESIAS
|72
|THAT’S MY GIRL
|FIFTH HARMONY
|71
|FOR FREE
|DJ KHALED/DRAKE
|70
|SUCKER FOR PAIN
|LIL WAYNE/WIZ KHALIFA/IMAGINE DRAGONS…
|69
|CAPSIZE
|FRENSHIP/EMILY WARREN
|68
|IN THE NAME OF LOVE
|MARTIN GARRIX/BEBE REXHA
|67
|THIS TOWN
|NIALL HORAN
|66
|PANDA
|DESIIGNER
|65
|GET UGLY
|JASON DERULO
|64
|IF IT AIN’T LOVE
|JASON DERULO
|63
|MAKE ME
|BRITNEY SPEARS/G-EAZY
|62
|COMPANY
|JUSTIN BIEBER
|61
|YOU DON’T OWN ME
|GRACE/G-EAZY
|60
|MAMA SAID
|LUKAS GRAHAM
|59
|MY WAY
|CALVIN HARRIS
|58
|LUV
|TORY LANEZ
|57
|ALL TIME LOW
|JON BELLION
|56
|TOOTHBRUSH
|DNCE
|55
|KILL EM WITH KINDNESS
|SELENA GOMEZ
|54
|DON’T WANNA KNOW
|MAROON 5/KENDRICK LAMAR
|53
|YOUTH
|TROYE SIVAN
|52
|THIS GIRL
|KUNGS/COOKIN ON 3 BURNERS
|51
|HYMN FOR THE WEEKEND
|COLDPLAY/BEYONCE
|50
|THE GREATEST
|SIA/KENDRICK LAMAR
|49
|ALL IN MY HEAD (FLEX)
|FIFTH HARMONY
|48
|UNSTEADY
|X-AMBASSADORS
|47
|ME TOO
|MEGHAN TRAINOR
|46
|24K MAGIC
|BRUNO MARS
|45
|LOST BOY
|RUTH B
|44
|DON’T MIND
|KENT JONES
|43
|NEEDED ME
|RIHANNA
|42
|SUGAR
|ROBIN SCHULZ/FRANCESCO YATES
|41
|SIDE TO SIDE
|ARIANA GRANDE/NICKI MINAJ
|40
|SCARS TO YOUR BEAUTIFUL
|ALESSIA CARA
|39
|WILD THINGS
|ALESSIA CARA
|38
|NO
|MEGHAN TRAINOR
|37
|TOO GOOD
|DRAKE/RIHANNA
|36
|STARVING
|HAILEE STEINFELD/ZEDD
|35
|MIDDLE
|DJ SNAKE/BIPOLAR SUNSHINE
|34
|WORK
|RIHANNA
|33
|STARBOY
|THE WEEKND
|32
|HOTLINE BLING
|DRAKE
|31
|WE DON’T TALK ANYMORE
|CHARLIE PUTH/SELENA GOMEZ
|30
|INTO YOU
|ARIANA GRANDE
|29
|ONE CALL AWAY
|CHARLIE PUTH
|28
|NEVER BE LIKE YOU
|FLUME/KAI
|27
|I HATE U, I LOVE U
|GNASH/OLIVIA O’BRIEN
|26
|CLOSE
|NICK JONAS
|25
|LET IT GO
|JAMES BAY
|24
|JUST LIKE FIRE
|PINK
|23
|GOLD
|KIIARA
|22
|HEATHENS
|TWENTY ONE PILOTS
|21
|LET ME LOVE YOU
|DJ SNAKE/JUSTIN BIEBER
|20
|NEVER FORGET YOU
|ZARA LARRSON/MNEK
|19
|SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER)
|ADELE
|18
|COLD WATER
|MAJOR LAZER/JUSTIN BIEBER/MO
|17
|HANDS TO MYSELF
|SELENA GOMEZ
|16
|TREAT YOU BETTER
|SHAWN MENDES
|15
|7 YEARS
|LUKAS GRAHAM
|14
|DANGEROUS WOMAN
|ARIANA GRANDE
|13
|CLOSER
|CHAINSMOKERS/HALSEY
|12
|ME MYSELF & I
|G-EAZY/BEBE REXHA
|11
|RIDE
|TWENTY ONE PILOTS
|10
|WORK FROM HOME
|FIFTH HARMONY/TY DOLLA SIGN
|9
|CAN’T STOP THE FEELING
|JUSTIN TIMBERLAKE
|8
|PILLOWTALK
|ZAYN
|7
|CAKE BY THE OCEAN
|DNCE
|6
|THIS IS WHAT YOU CAME FOR
|CALVIN HARRIS/RIHANNA
|5
|ONE DANCE
|DRAKE/WIZ KID/KYLA
|4
|MY HOUSE
|FLO RIDA
|3
|CHEAP THRILLS
|SIA/SEAN PAUL
|2
|I TOOK A PILL IN IBIZA
|MIKE POSNER
|1
|DON’T LET ME DOWN
|CHAINSMOKERS/DAYA
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